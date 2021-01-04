16000 مكالمة لـ «مركز السيطرة» في شرطة دبي ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

تعامل مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، منذ الساعة الـ 6 من مساء يوم الخميس، وحتى الساعة الـ 6 من صباح يوم الجمعة، التي تزامنت مع احتفالات رأس السنة، مع 16 ألفاً و761 مكالمة، بينها 14 ألفاً و267 مكالمة على الرقم 999، و2494 مكالمة على بدالة مركز الاتصال 901. وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الجهود الاستثنائية والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، خلال تطبيقها لخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية 2021، بمشاركة 40 جهة حكومية وشبه حكومية، ساهمت في تعزيز وإبراز مكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة، في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

تميز

وأشار المــــري إلى أن إمارة دبي، أبهــــرت العالم باحتفالية رأس السنة الميــــــــلادية الضـــخـــمة، في ظل الظروف الاستـــثنائية الــــتي يعيــــــشـــــها العــالم أجمع، نتيجة فيروس «كورونا».

وأشاد بالتنسيق الاحترافي في 23 موقعاً شهدتها الاحتفالات من مختلف الجهات، والتطبيق الكامل والدقيق لخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين.

خطة

وأكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدماتية بحرفية عالية، خلال فعاليات رأس السنة، مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات، والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تعاملت خلال فعاليات ليلة رأس السنة مع 219 حادثاً مرورياً بسيطاً.

سلامة

وقال العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات: إن الإدارة تولت تأمين أمن وسلامة الجمهور في قطاع النقل والمواصلات ليلة رأس السنة، وعملت بكل حرفية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمستخدمي النقل العام، وتعاملت بمهنية عالية مع الأعداد الكبيرة للمُحتفلين. وبيّن أن إدارة أمن المواصلات، اعتمدت في استراتيجيتها الأمنية، توجيه جميع أقسام الإدارة بتطبيق أعلى إجراءات الأمن والسلامة على كافة وسائل المواصلات العامة، مكثفة كافة الجهود لضمان أمن وسلامة مستخدمي المواصلات العامة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وأشار العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إلى حرص العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة، على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، على مدار الساعة، مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات.

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