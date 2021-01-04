شرطة دبي تطلق خدمة «الإشعار بالحوادث المرورية البليغة والإغلاقات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق خدمة «الإشعار عن الحوادث المرورية البليغة والإغلاقات التي تتم في شوارع الإمارة»، وذلك عبر تطبيقها الهاتفي الذكي.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، «أن إطلاق الخدمة يأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة دعم المنظومة المرورية في الإمارة، وإشعار السائقين بالحوادث المرورية فور وقوعها، وذلك لمنع الازدحام المروري وتمكين السائقين من استخدام الطرق البديلة، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية البليغة يتم رصدها من قبل غرفة القيادة والسيطرة والدوريات المرورية، ومن ثم يتم إرسال إشعار إلى السائقين عبر هواتفهم الذكية بالحوادث وضرورة استخدام الطرق البديلة».

وأكد أن الهدف من الخدمة تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الشوارع في الإمارة، إضافة إلى رفع مستوى السعادة لدى المتعاملين.

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