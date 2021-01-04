إنجاز «حي السيوح 16» خلال النصف الأول من 2022

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ «البيان»، أن التاريخ المتوقع للانتهاء وإنجاز مشروع «حي السيوح 16» السكني بإمارة الشارقة، سيكون خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضاف أن المشروع الذي يضم 818 مسكناً، تتنوع نماذجه السكنية لتصل 13 نموذجاً، من حيث الحجم والطراز المعماري، بواقع نموذجين لـ 2 غرف نوم، إلى جانب نموذجين لـ 3 غرف نوم، وثمانية نماذج 4 غرف نوم، ونموذج واحد لـ 5 غرف نوم، فيما يقع المشروع بضاحية «السيوح» في الشارقة، على امتداد شارع الإمارات، حيث يقع بين الطريق المؤدي إلى خورفكان، والطريق المؤدي إلى مليحة، ويعد ثاني مشروع سكني ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارة، فيما تبلغ مساحة المشروع 1.289 مليون متر مربع، بمتوسط 960 متراً مربعاً لمساحة الأرض الواحدة لكل مسكن.

ويستوفي المشروع معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، مثل نظام تقييم اللؤلؤة، وعملية التطوير المتكاملة، والمياه الثمينة، والأنظمة البيئية، ومصادر الطاقة المتجددة.

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