«أبوظبي للإسكان» توضّح حقيقة تصريح متداول
نوّهت هيئة أبوظبي للإسكان بخصوص تصريح تم تداوله أخيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قيمة قسط السداد المقدر بـ 10% للمستفيد، وقالت الهيئة: «إن ما تم ذكره بخصوص قيمة قسط السداد المقدر بـ 10% من الدخل الشهري للمستفيد هي مطبقة على موافقات القروض السكنية الصادرة وفقاً للسياسات القديمة في حين تخضع القروض الصادرة حالياً بموجب السياسة الصادرة بعد 4 نوفمبر 2017 لجداول الاستقطاع المعتمدة».
وفي السياق أهابت هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادر الهيئة الرسمية على موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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