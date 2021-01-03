70 مركزاً صحياً بوزارة الصحة تقدم تطعيم «كوفيد 19» مجاناً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن هناك أكثر من 70 مركزاً طبياً تابعاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع المنتشرة على مستوى المناطق الشمالية تقدم تطعيم «كوفيد 19» مجاناً للمواطنين والمقيمين وأن البطاقة الصحية ليست شرطاً، فقط إبراز الهوية، كما أن أرقام المصابين في ازدياد ولكن خطوط الدفاع الأولى في الصدارة للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، متمنياً من كل فئات المجتمع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الفيروس، مبيناً أن التطعيم متوفر في كل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في كل مناطق الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين مجاناً.

تعاون

وأكد الرند خلال مداخلة له ظهر أمس عبر إذاعة البث المباشر من إذاعة الشارقة للرد على أحد المتداخلين مستفسراً فيها عن الأماكن التي يتوافر فيها التطعيم ضد الفيروس، أنه تم توفير أماكن لتطعيم للوافدين، وكذلك المواطنين ممن ليس لديهم بطاقات صحية في مراكز متعددة، منها قاعة البيت متوحد بأم القيوين من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً وفي رأس الخيمة مركز إكسبو وقاعة البيت متوحد في اذن والصالة الرياضية وقاعة البيت متوحد في عجمان والجمعية الهندية في عجمان، كما أن هناك تعاوناً مع المستشفيات الخاصة لتقديم التطعيم مجاناً للمواطنين والمقيمين، في مستشفى الجامعة بالشارقة ومستشفى زليخة والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى بارجيل التخصصي ومستشفى ثومبي بالشارقة والنادي العربي بالشارقة ومجلس ضاحية مغيدر، وفي عجمان تم تخصيص مستشفى أمينة والمستشفى السعودي الألماني، وذلك مجاناً، فقط يقدم المراجع الهوية سواء أكان مواطناً أم مقيماً وأن البطاقة الصحية ليست شرطاً في إجراء عملية التطعيم ودون موعد مسبق.

جرعتان

وأضاف أن التطعيم عبارة عن جرعتين الأولى، والثانية بعد 21 أو 28 يوماً، كما أن التطعيم آمن وجرب في الصين على مليون شخص وفي الإمارات جرب على أكثر من 31 ألفاً قبل الاعتماد، وهو تطعيم معتمد ويكافح جميع الأنواع المتحورة من «كوفيد 19»، وإن الأعمار التي حددت للتطعيم من 18 عاماً فما فوق، ما يعد حماية للشخص ولأسرته وللمجتمع من حوله، كما أن التطعيم يكلّف كثيراً، ولكنه مجاناً للكل، لافتاً إلى أنه تم تخصيص طبيب في كل مركز، وعلى الذي يرغب في التطعيم استشارته إذا كان لديه أمراض مزمنة وخلافه، فيتم أخذ كل الفحوصات الضغط والسكري وخلافهما، وإذا تبين أنه سليم سوف يعطى التطعيم، كما أنه لا ينصح بالنسبة للحوامل والمرضعات بأخذ التطعيم.

وأضاف أنه بعد أخذ التطعيم لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات والتباعد الجسدي والمداومة على النظافة من خلال غسل اليدين حتى نتجاوز تلك المرحلة بسلام، وبالتالي القضاء على الفيروس، مناشداً كل من لديه أي استفسارات عليه الاتصال بالرقم 80011111.

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