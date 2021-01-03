97 % نسبة رضا المتعـاملين عـن خدمـات مركز دبي للتبرع بالدم

المصدر: دبي- البيان

تمكّن مركز دبي للتبرع بالدم، التابع لهيئة الصحة خلال العام الماضي، من جمع 50534 وحدة دم مركّزة، من مختلف الفصائل التي يحتاجها المركز، والتي يتم توزيعها على المرضى بمركز الثلاسيميا، ومرضى مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات مركز التبرع بالدم 97 %، كما بلغت نسبة ثقة المتعاملين 97 %.

كما بلغ عدد المقبلين على التبرع بالدم 65300 متبرع، وعدد الصفائح الدموية التي تم سحبها 5447 وحدة، وعدد وحدات بلازما الدم العلاجية المسحوبة من المتعافين من مرض كوفيد، 1020 وحدة علاجية، فيما بلغ عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال الدورة التاسعة لحملة دمي لوطني العام الماضي 4452 وحدة دم.

وأكد الدكتور حسين السمت مدير إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي، على النجاح الكبير الذي حققه المركز خلال العام الماضي، رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، وقدرته على جمع وتأمين وحدات الدم المطلوبة لمحتاجيها من المرضى، مشيراً إلى أن المركز نفذ خلال العام الماضي، 642 حملة، من خلال بنوك الدم المتنقلة (الحافلات).

وأشاد الدكتور السمت بمساهمة المرأة الإماراتية في عملية التبرع بالدم، حيث بلغ عدد المواطنات المتبرعات بالدم خلال العام الماضي، 1312 متبرعة، فيما بلغ عدد الجنسيات التي تبرعت بالدم خلال العام الماضي لصالح المركز، 140 جنسية.

إنجازات

ومن جانبها، استعرضت الدكتور مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم، الإنجازات التي حققها المركز خلال العام الماضي، في ما يتعلق بتعزيز قدرته وتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى من وحدات الدم، حيث قامت الهيئة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع «دبي القابضة»، بتدشين حافلة متطورة للتبرع بالدم خلال شهر نوفمبر الماضي، مجهزة بأحدث الوسائل، لضمان راحة وسلامة المتبرعين بالدم، وتمكين المركز من الوصول إلى أماكن وجود المتبرعين بالدم، حيث تسهم هذه الخدمة بضمان توفير وحدات الدم المطلوبة للمرضى المحتاجين لنقل الدم.

كما قام المركز ببناء خيمة كبيرة وحديثة للتبرع بالدم، خلال يوليو الماضي، مجهزة بأحدث التقنيات الذكية والأجهزة الطبية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة المتبرعين والعاملين في المركز خلال جائحة كوفيد 19.

حافلة

وقالت الدكتورة رؤوف، إن الهيئة قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتطوير أول حافلة للتبرع بالدم في الدولة للعمل بالطاقة الشمسية، تماشياً مع توجهات الدولة، واستراتيجية إمارة دبي، للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تم استبدال بعض الأجهزة داخل حافلة نقل الدم الجديدة، لتعمل بمولدات تستمد طاقتها من الشمس.

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