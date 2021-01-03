كهرباء الشارقة تنتهي من تركيب قطع ترشيد المياه في 8 مباني حكومية

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب قطع ترشيد المياه في 8 مباني رئيسية للدوائر والهيئات الحكومية، حيث تم تركيب 584 قطعة مرشّدة وفّرت حوالي 39% من استهلاك المياه في المباني بما يعادل حوالي 2 مليون جالون في العام بقيمة 70 ألف درهم.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «أن الهيئة توفر كل الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بكل المباني التابعة لها».

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج متخصصة للتوعية تناسب كل الفئات وباستخدام وسائل مبتكرة وحديثة ومشاركة الجميع سواء جهات حكومية أم مؤسسات عامة وشركات وأفراد لتحمل المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها المياه، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد «إن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال 3 مراحل، الأولى تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في المباني التابعة للجهات الحكومية والمتطلبات اللازمة للترشيد، وذلك من خلال إعداد بيان باحتياجات هذه الجهات من مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة وحساسات الإنارة وقطع ترشيد استهلاك المياه وضبط درجة التكييف على 22 إلى 24 درجة ومتابعة كميات استهلاك الكهرباء والمياه بجميع المباني التابعة لهذه الجهات والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم وجود تسريبات للمياه، والمرحلة الثانية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية والتعاون مع المنسقين بالجهات الحكومية لتنفيذ محاضرات التوعية بأهمية وطرق الترشيد والعمل على نشر ثقافة الترشيد بين موظفي الجهات الحكومية.

والمرحلة الثالثة تتضمن قيام اللجنة الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتنفيذ زيارات ميدانية للمباني الحكومية وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها ومقارنة كميات الاستهلاك قبل وبعد تنفيذ إجراءات الترشيد للتعرف على النتائج التي تم تحقيقها.

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