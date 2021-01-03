الفريق المري: الحرفية في تنظيم احتفالات رأس السنة أبرزت مكانة دبي العالمية

المصدر: وام

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الجهود الاستثنائية والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي خلال تطبيقها خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 بمشاركة 40 جهة حكومية وشبه حكومية، ساهمت في تعزيز وإبراز مكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي أبهرت العالم باحتفالية رأس السنة الميلادية الضخمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع نتيجة فيروس كورونا "كوفيد "19، لافتاً إلى أن جميع مواقع عروض الألعاب النارية طبقت الإجراءات والتدابير الاحترازية بطريقة مُحكمة ما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار وإسعادهم بالعروض الضخمة التي صاحبت انطلاق الفعاليات الاحتفالية.

وأكد معاليه أن احتفالية رأس السنة تعتبر من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، وذلك لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة.

ولفت معاليه إلى أن تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية ساهم في سلاسة حركة المُحتفلين دون وقوع أية حوادث الأمر الذي انتهى إلى إسعاد حضور الحدث العالمي على أرض الواقع إلى جانب نقل الصورة التي تليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة.

وأشاد معالي الفريق المري، بالتنسيق الاحترافي في 23 موقعاً شهدتها الاحتفالات من مختلف الجهات والتطبيق الكامل والدقيق لخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية، مقدماً شكره إلى كافة العاملين على إنجاح هذا الحدث العالمي من مختلف الجهات.

من جانبه، أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدماتية بحرفية عالية خلال فعاليات رأس السنة مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان بعد الاستمتاع بالعروض الخاصة والهادفة إلى إسعادهم.

وأثنى العميد المزروعي على جهود فريق العمل من مختلف الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي عملت جنباً إلى جنب من أجل إخراج الحدث وفق أفضل الممارسات ونقل الصورة المشرفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في دبي مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في مختلف مواقع الاحتفالات.

وأشاد العميد المزروعي بتعاون أفراد الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات ما ساهم في سلاسة الحركة والتنقل، مثنياً في الوقت ذاته على التزام أفراد الجمهور بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت العميد المزروعي الى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تعاملت خلال فعاليات ليلة رأس السنة مع 219 حادثا مروريا بسيطا.

من جانبه، قال العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، إن الإدارة تولت تأمين أمن وسلامة الجمهور في قطاع النقل والمواصلات ليلة رأس السنة، وعملت بكل حرفية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمستخدمي النقل العام، وتعاملت بمهنية عالية مع الأعداد الكبيرة للمُحتفلين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم توجيه الفرق المختصة لعمل دوريات مسح للمحطات القريبة من مواقع الاحتفالات والتأكد من انسيابية حركة الجمهور والعمل على تنظيم الوفود وفق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة مرتادي وسائل النقل.

وبين أن إدارة أمن المواصلات اعتمدت في استراتيجيتها الأمنية توجيه جميع أقسام الإدارة بتطبيق أعلى إجراءات الأمن والسلامة على كافة وسائل المواصلات العامة، مكثفة كافة الجهود لضمان أمن وسلامة مستخدمي المواصلات العامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد رفعت استعداداتها بشكل سابق، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين ذوي الاختصاص المشترك كهيئة الطرق والمواصلات /RTA/، والشركة المشغلة لمترو دبي /سيركو/ وشركة /أليستون/ المشغلة لترام دبي وشركة إعمار، بالإضافة إلى عمل عدة سيناريوهات مسبقة عن كيفية التعامل مع الأحداث لضمان الحفاظ على سلامة الجمهور والحرص من انتشار الوباء.​​​​​​ومن جانبه، أكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن المركز تلقى منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، التي تزامنت مع احتفالات رأس السنة، 16 ألفاً و761 مكالمة بينها 14 ألفاً و267 مكالمة على الرقم 999، و2494 مكالمة على بدالة مركز الاتصال 901.

وأشار إلى حرص العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور على مدار الساعة، مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات.

ودعا العقيد بن فارس أفراد الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة والاتصال بإدارة مركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 في الحالات الطارئة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استخدام أفراد الجمهور تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني اللذين يوفران العديد من الخدمات بطريقة ذكية وسهلة.

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