شرطة دبي تطلق خدمة "الاشعار بالحوادث المرورية البليغة والاغلاقات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق خدمة "الاشعار عن الحوادث المرورية البليغة والاغلاقات التي تتم في شوارع الإمارة" وذلك عبر تطبيقها الهاتفي الذكي المتوفر على منصتي "أبل ستور" و"أندرويد".

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن إطلاق الخدمة يأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بضرورة دعم المنظومة المرورية في الإمارة، وإشعار السائقين بالحوادث المرورية فور وقوعها، وذلك لمنع الازحام المروري

وتمكين السائقين من استخدام الطرق البديلة، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية البليغة يتم رصدها من قبل غرفة القيادة والسيطرة والدوريات المرورية ومن ثم يتم ارسال اشعار إلى السائقين عبر هواتفهم الذكية بالحوادث وضرورة استخدام الطرق البديلة.

وأكد العميد الرزوقي أن الهدف من الخدمة تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الشوارع في الإمارة، إضافة إلى رفع مستوى السعادة لدى المتعاملين، مبيناً في الوقت ذاته أن الخدمة تتيح للجمهور متابعة حالة الطرق الخارجية والداخلية من خلال اشعارهم في حال وقوع حوادث مرورية بليغة

وإغلاق للشوارع في المناسبات والاعياد الرسمية، حيث تُرسل الخدمة إشعارات إلى الجمهور بالإغلاقات والحوادث البليغة أولاً بأول.

ولفت العميد الرزوقي إلى أن عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، وتحقيق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم

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