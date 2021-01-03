"أبوظبي للإسكان" توضح حقيقة تصريح منسوب إليها بشأن قيمة قسط السداد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

نوهت هيئة أبوظبي للإسكان عن تصريح تم تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قيمة قسط السداد المقدر بـ 10% للمستفيد، وقالت الهيئة إن ما تم ذكره بخصوص قيمة قسط السداد المقدر بـ 10% من الدخل الشهري للمستفيد هي مطبقة على موافقات القروض السكنية الصادرة وفقا للسياسات القديمة، في حين تخضع القروض الصادرة حالياً بموجب السياسة الصادرة بعد 4 نوفمبر 2017 لجداول الاستقطاع المعتمدة.

وفي السياق أهابت هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادر الهيئة الرسمية على موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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