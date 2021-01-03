تقويم المزارعين وأهل البحر.. الفجيرة تطلق "تقويم الدرور" للعام 2021

المصدر: وام

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة " تقويم الدرور" للعام 2021 في خطوة تهدف إلى إحياء التراث الإماراتي وتسليط الضوء على التقويم الفلكي القديم الذي ما يزال يعمل به لدى المزارعين وأهالي البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض تقويم الدرور تقسيم أيام السنة بشكل عشري إلى (36) قسماً، كل قسم يتألف من عشرة أيام تعرف "بالدّر" ويبدأ هذا الحساب بطلوع نجم سهيل عند منتصف شهر أغسطس من كل عام حيث يعرف كل دّر بالمجموعة العشرية التي ينتمي إليها.

وتم توزيع تقويم الدرور - الذي أشرف على تقديمه سعادة ناصر محمد اليماحي - على معظم الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الفجيرة في إطار المحافظة على الإرث الثقافي والاجتماعي الإماراتي، ونقله إلى أوساط الأجيال الشابة ليتعرفوا على أهم الابتكارات الفلكية التي أبدعها أجدادهم سابقاً.

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