شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطةأبو ظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس وهطول الأمطار.

وحثت على خفض السرعات إلى 80/كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة ، وترك مسافة أمان كافية، مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ودعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز