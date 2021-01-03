28 مخالفة بسبب قطع الأشجار في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

حررت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 28 مخالفة بسبب تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب في المناطق البرية، منذ مطلع العام الجاري وتم فرض الغرامات على مرتكبي تلك المخالفات، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف درهم.

وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2016 بشأن منع التدهور البيئي، تسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «إن القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية».

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