افتتاح الجزء المتبقي من شارع الإمارات العابر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شاركت شرطة رأس الخيمة بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية في افتتاح الجزء المتبقي من الطريق الدائري على شارع الإمارات العابر الممتد من منطقة سهيلة حتى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي باستثناء بعض المخارج التي ما زالت تحت الصيانة.

وتم الافتتاح بحضور العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات والمهندس راشد علي المهيري مدير المنطقة الشمالية والمهندس محمد حسن الشناصي مدير الطوارئ والأزمات في وزارة الطاقة والبنية التحتية وضباط الهندسة المرورية وعدد من ضباط وأفراد إدارة المرور والدوريات وعدد من القائمين على المشروع والشركة المنفذة.

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي أنه تم التأكد من تركيب جميع اللوحات المرورية الإرشادية على الشارع الذي تم افتتاحه بطول 7 كيلومترات وبعدد 3 مسارب في كل اتجاه أمام حركة المركبات تحقيقاً لمعايير السلامة المرورية، لافتاً إلى أن الشارع المذكور يقوم على أفضل مستويات الجودة والمعايير العالمية التي تعكس اهتمام حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في إنشاء طرق حديثة تواكب العصر وتساهم في تعزيز السلامة على الطرق وانسيابية الحركة المرورية بين مختلف إمارات ومدن الدولة والتقليل من نسبة الوفيات والحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.

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