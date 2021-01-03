«طرق دبي» تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي فوزها باستضافة المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية لعام 2024، بعد ترشحها من قِبل مجلس إدارة هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، التي انضمت إلى عضويتها مؤخراً.

ويحظى المؤتمر برعاية ثلاث منظمات دولية عملت على تأسيسه منذ أول دورة انعقاد له في 1994، وهي هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، والجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، وجمعية أنظمة النقل الذكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعبر معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره باستضافة مدينة دبي والهيئة لهذا الحدث العالمي في دورته الـ30، والذي يقام أول مرة خارج قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وشرقي قارة آسيا، حيث يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها دبي في مجال أنظمة النقل الذكية، وكذلك ثقة المؤسسات الدولية بالمكانة والسمعة المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي على الصعيد العالمي، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية، وإخراجها بشكل ناجح.

إنجازات

وقال الطاير: إن استضافة هذا المؤتمر تأتي في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي في مجال أنظمة النقل الذكية، عبر محفظة المشاريع الذكية التي نفذتها الهيئة في سياق استشراف المستقبل، والتي شملت مراكز التحكم الذكية في أنظمة النقل العام والنقل ذاتي القيادة وممكنات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتَعلُّم الآلة، والبيانات الضخمة واستخدام الروبوتات، وتقنيات وحلول الطاقة الكهربائية في التنقل، مؤكداً مواكبة الهيئة للتوجهات المستقبلية لحكومة دبي، في التحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، والتي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والوسائل الرقمية الحديثة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

وأضاف: تتعاون الهيئة مع عدد من الشركات التكنولوجية العالمية لإجراء الاختبارات التجريبية على أنماط مختلفة من المركبات ووسائل النقل ذاتية القيادة ووسائل النقل المستقبلية، حيث بدأت التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة تتسع لعشرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية، وأول تاكسي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل شخصين، تلتها تجربة وحدات التنقل الذكية المتصلة آلياً حسب الحاجة وحجم الطلب، إضافة إلى التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وغيرها من المبادرات، لتعزيز الريادة العالمية لدبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ونظمت الدورة الأولى لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بمشاركة كبار المسؤولين والباحثين والخبراء العالميين، والمتخصصين والباحثين والأكاديميين، ومشرعي السياسات ومطوري تقنيات التنقل ذاتي القيادة.

حلول

أشار معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن المؤتمر يعد أكبر وأهم ملتقى دولي في مجال أنظمة النقل الذكية والحلول الرقمية في مجالات المرور والطرق والمواصلات.

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