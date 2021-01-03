بلدية دبي: زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في البر

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أنه يتم التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الآمنة بين التجمعات العائلية في مناطق البر من خلال تنفيذ برنامج زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات وتنفيذ زيارات دورية في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

فريق مختص

وقالت إن فريق عمل مختصاً يتكون من رئيس فريق ومساعدين له و6 مفتشين يقومون بتنفيذ الزيارات الروتينية للمناطق السياحية البرية والمحميات الطبيعية في إمارة دبي، للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، لافتة إلى أنه تم رصد مجموعة من المخالفات بالإجراءات الاحترازية في المحميات والبحيرات خلال هذا الربع الأخير من 2020 من أبرزها: عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالعدد المحدد لتجمعات العوائل وارتداء الكمامات.

السياحة العائلية

وتتخذ بلدية دبي العديد من الإجراءات للرقابة على السياحة العائلية في مناطق البر، حيث تتم الرقابة على الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة في المحميات الطبيعية، وتتم عملية مراقبة شاملة لإجراءات السلامة مثل (التوصيلات الكهربائية، والتخلص من النفايات الصلبة...... الخ) إضافة لجودة المياه في البحيرات.

كما تتم التأكد من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبشكل دوري خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع عبر تنفيذ زيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل (ارتداء الكمامات من قبل الزوار، والتباعد الاجتماعي)

عمل متكامل

وكانت بلدية دبي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ برنامج عمل متكامل لضمان نظافة المناطق الصحراوية في إمارة دبي، وذلك من خلال فريق عمل متخصص ومزوَّد بكل المعدات والأدوات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز