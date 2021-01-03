مؤسسة «تحقيق أمنية» .. تحقق أمنيات 643 طفلاً وطفلة من 28 جنسية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها في «عام الاستعداد للخمسين 2020» من خلال تحقيق أمنيات 643 طفلاً وطفلة داخل وخارج الدولة يُعانون أمراضاً تُهدّد حياتهم.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «على الرغم من كافة الصعوبات التي شهدها عام 2020 نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد والإجراءات الاحترازية التي فرضت أجواء التباعد الاجتماعي غير أننا سعداء بتمكّننا من تحقيق أمنيات 643 طفلاً وطفلة من حوالي 28 جنسية داخل وخارج الدولة لزرع السعادة والفرحة في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم وإعادة الأمل إلى عائلاتهم».

وأعربت عن اعتزازها بتفوّق المؤسسة في تحقيق استراتيجيتها وتمكّنها من تحقيق أمنيات الأطفال المرضى مُشيرة إلى أن المؤسسة وبفضل القلوب الطيّبة لجميع القاطنين على أرض إمارات الخير والمحبة تمكّنت من تحقيق 396 أمنية داخل دولة الإمارات منها 348 أمنية عن بعد إضافة إلى تحقيق 158 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية و89 أمنية في اليمن الشقيق.

وأشادت بالدعم المادي والمعنوي الكبير من القيادة الرشيدة فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية المُجزية التي عقدتها المؤسسة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

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