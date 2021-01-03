مجلة «الجندي» بحلة جديدة

المصدر: ابوظبي- وام

صدرت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع أمس بحلتها الجديدة، ورقياً ورقمياً على جميع منصاتها الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت «الجندي»: إن الهوية الجديدة جاءت لتواكب التطورات وتلبي التطلعات بتقديم محتوى نوعي في الشكل والمضمون، وتقدم بشكل عصري كل ما هو جديد في عالم الإعلام العسكري.

وتناولت المجلة في عددها الجديد رقم 564 لشهر يناير 2021، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الإمارات 2020.. إنجازات رغم التحديات» مستعرضة إنجازات الإمارات الكثيرة، وعلى كل الصعد، فنحن في دولة لا تؤمن قيادتها بالمستحيل ولا توقفها المحن والأزمات عن تحقيق حلم الآباء المؤسسين.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية.

وتحت عنوان «إكسبو 2020.. بوصلة المستقبل لعالم ما بعد الجائحة»، قالت «الجندي» في تقرير مفصل إن «إكسبو 2020 دبي، بموعده الجديد في الفترة من 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022، يشكل منارة للأمل ومسرحاً لاحتفاء الإنسانية بالانتصار على فيروس»كوفيد 19«الذي أحدث تغيرات جذرية في كافة مناحي الحياة، قد يستمر بعضها على المدى الطويل».

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