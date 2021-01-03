«قضاء أبوظبي» تطلق مشروع المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع المصادقة الرقمية، والذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة ومتوائمة مع منظومة الهوية الرقمية UAE PASS للمصادقة على الوثائق، ليبدأ تطبيقها على معاملات الكاتب العدل والتوثيق، وذلك في إطار استكمال خطة التحول الرقمي تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد المصادقة الرقمية لوثائق دائرة القضاء، خطوة متقدمة تدعم رؤية الدائرة بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة عدلية وقضائية رائدة عالمياً تواكب جميع المستجدات والتطورات لضمان الكفاءة والفعالية والتميز.

وقال إن إطلاق هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ومن هذا المنطلق تحرص دائرة القضاء على أن تكون من أوائل الجهات السباقة نحو تنفيذ المشروعات التقنية بجهود كوادرها الوطنية، بما يسهم في تحقيق سهولة الوصول الشامل للخدمات وإنجاز المعاملات عن بُعد بخطوات ميسّرة.

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