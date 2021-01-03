99.7 % الكشف عن الجرائم الجنائية في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود أقسام المباحث الخارجية في مراكز شرطة دبي، في خفض نسبة البلاغات المجهولة المسجلة، وحل مختلف القضايا المعقدة ما نتج عنه تحقيق نسبة 99.7% في الكشف عن الجرائم الجنائية في مناطق الاختصاص، مؤكداً أن أقسام المباحث استطاعت بجدارة تنفيذ وتطبيق المنهجيات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين لخفض نسبة الجريمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع فريق مجلس رؤساء أقسام المباحث الخارجية، بحضور رؤساء الأقسام وعدد من الضباط. وأكد معاليه أهمية الدور الذي يقوم به مجلس رؤساء أقسام المباحث الخارجية في تعزيز التواصل بين الأقسام المعنية في مراكز الشرطة الأمر الذي يسهم في تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، موجهاً المجلس بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطـة دبي، والارتقاء بالمنظومة الأمنية التي من شأنها أن تعزز الأمن ولأمان.

وقال النقيب خالد الغفلي، رئيس المجلس بالوكالة إن الهدف من المجلس جعل دبي من المدن الأولى عالمياً في الأمن والأمان، وتحقيق الاستدامة في الحد من الجريمة في الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وخفض نسبة الجرائم بمعدل 5% عن جرائم العام السابق، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين المجلس والشركاء الخارجيين وصولاً إلى الريادة في وحدة تنظيمية واحدة، ومشاركة القيادات في وضع السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية للقوة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف أن المجلس يشارك في عمليات التطوير المستمر لضمان وجود بيئة عمل مبدعة وشفافة تحرص على التعلم والتحسين المستمرين، وتعزيز الشراكة مع الشركاء والمعنيين من خلال تنفيذ مبادرات، وبرامج، ومشاريع، فرق العمل مشتركة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي بما يتوافق مع مهام اقسام المباحث الخارجية في إدارة البحث الجنائي.

مشاريع

استعرض الاجتماع مشاريع المجلس التطويرية، مثل مشروع scan، وغرفة التحليل الجنائي بالمراكز، وصفر جريمة، ومبادرة نقل المركبات المهجورة، ومشروع التأهيل والتدريب، ومناقشة نتائج كشف وخفض الجريمة في مناطق الاختصاص، إضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب، ونتائج الأقسام الخارجية مع أبرز القضايا.

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