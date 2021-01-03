76 كيلوجراماً من المخدرات في قبضة جمارك دبي

المصدر: دبي - البيان

تواصل حملة «وطن آمن» لجمارك دبي توجيه ضربات موجعة لمهربي المخدرات وإحباط محاولاتهم لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث تمكنت وحدة «سياج» - إحدى المبادرات الأمنية الرائدة لجمارك دبي - بالتعاون مع كادر المفتشين في مركز جمارك الحمرية من ضبط حاوية تحتوي على 76.31 كيلوجراماً من المواد المخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 47.5 مليون درهم، توزعت بنحو 30.15 كيلوجراماً من مادة «الكريستال» و46.16 كيلوجراماً من مخدر الحشيش تم إخفاؤها بطريقة مبتكرة في أرجاء الحاوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عند دراسة وتحليل كافة البيانات المتعلقة بإحدى الشحنات القادمة من إحدى الدول إلى مركز جمارك الحمرية تبين أن هذه الشحنة عالية المخاطر، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق من مفتشي مركز الحمرية وغرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية وبدعم مباشر من وحدة «سياج»، تم إخضاع الشحنة إلى فحص وتفتيش نوعي من قبل أجهزة معاينة الحاويات، بالإضافة إلى الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية «k9» وجاءت النتيجة إيجابية، ليكتشف المفتشون وجود مواد تبين بعد إخضاعها للفحص في المختبر المتنقل لجمارك دبي أنها مخدر الكريستال ومخدر الحشيش.

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