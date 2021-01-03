25 مبادرة وخدمة للصحة النفسية في دبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

بلغ عدد الزيارات للعيادات النفسية في هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 22946 زيارة وبلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل النفسي 10872 شخصاً، وعدد خدمات ومبادرات الصحة النفسية حوالي 25 مبادرة وخدمة، فيما وصل عدد المستفيدين من خدمات العلاج النفسي 10337 وذلك وفقاً لتقرير أصدرته الهيئة ضمن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الإمارة لتعزيز الصحة النفسية والوضع الصحي للسكان بشكل عام. وتركز استراتيجية الصحة النفسية، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الإمارة للأعوام 2017 ـ 2021 على العديد من المحاور منها ما تتعلق بالحوكمة والتنظيم، والتوعية والوقاية والتدخل المبكر، وتقديم الخدمات، والتعافي والتكامل المجتمعي.

مبادرات

وتتضمن استراتيجية الصحة النفسية 15 مبادرة استراتيجية متنوعة تتعلق بتشريعات الصحة النفسية، وحوكمة الصحة النفسية، والترويج والتوعية، والوقاية من الأمراض النفسية، والتدخلات المبكرة، وتقديم خدمات الصحة النفسية المبتكرة، وتنمية القوى العاملة والمحافظة عليها والتوظيف، ومرافق الصحة النفسية والبنية التحتية، وبرامج تمكين المريض.

تحسين

وتهدف مبادرة الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة النفسية الإيجابية في المجتمع إلى تحسين السعادة المجتمعية والعافية في المجتمع وتعزيز القدرة على التكيف ومهارات التكيف لدى الشباب والآباء والمعلمين والموظفين، وزيادة الكشف المبكر عن حالات الصحة النفسية من أجل تعزيز السلوك الملائم للبحث عن المساعدة وتحسين النتائج الصحية.

الرعاية المجتمعية

وتركز مبادرات خدمات الصحة النفسية المبتكرة على تحسين نوعية الخدمات الصحية النفسية وإمكانية الوصول إليها بشكل عام، وزيادة اعتماد النظام على الرعاية المجتمعية والرعاية الذاتية للحد من العبء على الرعاية الثلاثية والطويلة الأجل، والخدمات مرتكزة في المجتمع وليس في مرافق الرعاية الثانوية والرعاية المتقدمة .

البنية التحتية

أما فيما يتعلق بمرافق الصحة النفسية والبنية التحتية فتركز على إنشاء مرافق الصحة النفسية والبنية التحتية لتقديم النموذج المطلوب للرعاية من خلال توسيع الخدمات والمرافق الحالية وإنشاء برامج جديدة ومراكز علاج صحي نفسي بهدف ضمان توفير خدمات الصحة النفسية المتخصصة اللازمة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة (الخدمات التي تتراوح بين الوقاية والعلاج) وتوفير مرافق متكاملة في جميع أنحاء دبي .

الرعاية الذاتية

وتركز مبادرة برامج تمكين المريض على توفير الرعاية الموجهة نحو التعافي التي تركز على أن يتم التحاق المريض في مركز الرعاية وضمان أن نظام الرعاية الصحية مصمم لتلبية احتياجات ورغبات المرضى، وتزويدهم بالفرص والبيئة لتطوير المهارات والثقة والمعرفة للانتقال من كونهم متلقين سلبيين للرعاية إلى شريك نشط في الرعاية الصحية.

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