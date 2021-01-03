«صحة» تنقل مركز المسح الوطني في الخوانيج إلى موقع جديد

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن انتقال مركز المسح الوطني في منطقة الخوانيج في دبي إلى موقعه الجديد بالقرب من إدارة المعثورات والمفقودات التابعة لشرطة دبي.

ويتكون المركز الجديد الذي يعد الأكبر من نوعه من ثمانية مسارات، ويستقبل المركز في موقعه الجديد المراجعين طيلة أيام الأسبوع من 10 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوفر خدمات المسح من المركبة للكشف عن فيروس كوفيد 19. ويمكن للراغبين في إجراء الفحص حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لمركبة «صحة».

الجدير بالذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، كما يستقبل مركزا مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وعشارج في العين المراجعين من 12 ظهراً حتى 8 مساءً أيام الجمعة، في حين تعمل مراكز المسح في المناطق الشمالية على مدار 7 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

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