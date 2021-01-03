145 مبادرة أطلقتها «الإمارات للسرطان»

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، مساء أول أمس، الملتقى السنوي الرابع افتراضياً، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة موزة العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد الكعبي مدير عام الجمعية، والأعضاء، ونخبة من المسؤولين والأطباء، وممثلون عن الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية والصحية، حيث تم استعراض إنجازات الجمعية خلال العام الماضي.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري لـ«البيان»: «نظمت الجمعية 145 نشاطاً ومبادرة خلال العام الماضي، كما وفرت ما يقارب 18700 وحدة دم، بالتزامن مع الجائحة، وبالتعاون مع مجالس الأحياء بمنطقة العين وإمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي، إضافة إلى دعم الجمعية المالي لنحو 88 حالة مرضية من مختلف الأعمار من أجل زرع الأمل في نفوس مرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي لهذه الحالات».

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