مي آل خليفة: محمد بن راشد شخصية ملهمة وقيادية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

هنأت الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وقالت الشيخة مي في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شخصية ملهمة وقيادية، وقد سعى جاهداً لرفعة وطنه والارتقاء به ليصبح مقصداً عالمياً تضرب به الأمثال، كما أصبح وجهة للطموحين والراغبين في الغد الأفضل».

‎وأضافت: «خلال تلك السنوات، ساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في خلق الأثر البالغ والإيجابي في وطنه، حيث بادر إلى التجديد في إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة وإلى خلق مرحلة جديدة من المشاريع الحديثة والرائدة عالمياً».

وزادت: «أسهمت هذه الجهود في أن تصبح دبي مركزاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، وجذبت السياح من العالم بأسره ليعيشوا تجربة مغايرة تميّزت بالحداثة وشكّلت من دبي أنموذجاً استثنائياً أهلتها أن تستقبل معرض إكسبو العالمي الذي ينتظره العالم كله».

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