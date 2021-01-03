وزارة الطاقة والبنية التحتية تبحث التعاون مع شركة مياه إسرائيلية

المصدر: دبي- البيان

استقبل شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفداً رفيع المستوى من شركة مياه ميكروت الإسرائيلية، برئاسة إيلي كوهين الرئيس التنفيذي للشركة، حيث بحث الجانبان أطر التعاون المشترك في مجال المياه، وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع المياه، الذي يمثل أحد التحديات العالمية.كما بحث اللقاء، سبل التعاون في قطاع المياه، وتحويل التحديات إلى فرص، والعمل على تبادل الرؤى والخطط، وتطوير شراكة استثنائية في هذا المجال الحيوي، وإمكانية العمل بصورة تكاملية بين الجانبين، لتحسين كفاءة مشروعات خدمات المياه.

واستعرض العلماء استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، وجهود الدولة في قطاع المياه، والإنجازات المتحققة، والأهداف المستقبلية الطموحة التي تتطلع إليها الحكومة الرشيدة في تنمية وتحقيق الأمن للقطاع. من جهته، استعرض الوفد الإسرائيلي، أهم المشاريع الخاصة بمجال المياه، وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة القائمين عليها، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام المثلى في إعادة تدوير المياه المستخدمة من المستهلكين، لاستخدامها في ري الزراعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز