«كهرباء دبي» تضيف خواص مبتكرة لخدمة «التحقق من الاستهلاك»

المصدر: دبي- البيان

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي، خواص مبتكرة لخدمة «طلب التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه»، بالاعتماد على أحدث الأنظمة الخاصة بجدولة الموارد المتعددة، وإدارة البيانات الرئيسة. وأتاحت الهيئة للمتعاملين من خلال خاصية «الجدولة الآلية» الجديدة، تحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي، وتتبع حالة طلبهم لحظة بلحظة، بما يعزز دقة مواعيد إجراء الفحص الفني. كما أضافت الهيئة خاصية «إعادة الاتصال الافتراضي»، لتمكين المتعاملين من حجز موعد إعادة اتصال الهيئة بهم، من خلال قنوات الهيئة الذكية، بما يتناسب مع وقتهم.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام الهيئة بنظام اتفاقيات مستوى الخدمة، ومواصلة رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الرقمية والذكية المقدمة لكافة المعنيين، لضمان التحسين المستمر، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ريادة الهيئة وتميزها، وترسيخ التبني الذكي لخدمات الهيئة، الذي وصلت نسبته إلى 98.6% في الربع الأخير من 2020، وتقدم الهيئة نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية، عن طريق أجهزة وقنوات ذكية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأحدث التقنيات الإحلالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحث الهيئة المتعاملين، على إتمام معاملاتهم عبر القنوات الذكية، حيث توفر الهيئة جميع خدماتها عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، لتمكين المتعاملين من استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان، بما يوفر وقتهم وجهدهم.

وتتيح الهيئة من خلال مبادرة «الحياة الذكية»، المجال أمام المتعاملين، لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً، حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم، لمراقبة استهلاكهم، والتعرف أكثر إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني، ونصائح الترشيد، ووضع خطتهم الترشيدية، والاستفادة من برنامج «نهجي المستدام»، للتأثير إيجابياً في سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك.

مبادرة

تأتي الخطوة، ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين، وتمكينهم من إدارة استهلاكهم المرتفع للكهرباء والمياه، واتخاذ القرارات المناسبة لترشيد الاستهلاك، دون الرجوع إلى الهيئة، بما يحسن تجربتهم أثناء التفاعل مع الهيئة، ويقلل الطلب على خدمة «طلب التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه».

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