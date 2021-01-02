سيف الشامسي يشيد بنجاح خطة تأمين احتفالات رأس السنة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بنجاح الخطة الأمنية التي صاحبت احتفالات رأس السنة الميلادية التي أقيمت في كافة مدن إمارة الشارقة.. مثنياً على التعاون الإيجابي والملموس من قبل أفراد الجمهور، والذي عكس مدى وعيهم والتزامهم بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على سلامتهم وصحة مجتمعهم، ما أسهم إيجاباً في نجاح الاحتفالات وخروجها بالصورة التي تعزز خطط السلامة العامة المسبقة التي وضعتها القيادة لشرطة الشارقة.

وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن الخطة الأمنية الشاملة عكست مدى الكفاءة الاستراتيجية التي تتعامل بها جهات الاختصاص في إدارة الأحداث سواء من جانب القيادة أو الشركاء الاستراتيجيين، حيث أظهرت تلك الجهود المبذولة بصمتها الواضحة في تأمين كافة الفعاليات التي أقيمت في كل من واجهة المجاز المائية التي احتضنت فعالية الألعاب النارية، إضافة إلى الاحتفالية الرئيسية لهذا العام التي أقيمت على مدرج خورفكان بالمنطقة الشرقية.. مؤكداً استمرار جاهزية شرطة الشارقة لتعزيز جودة الحياة، وتوظيف جهودها وإمكاناتها لدعم كافة الفعاليات والمناسبات التي تقام بمختلف أرجاء الإمارة.. وأعرب عن تمنياته للجميع بعام سعيد يظله الأمن والأمان، وينعم فيه شعبنا ووطنا بالعافية والتقدم والنماء.

من جانبه أشار العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة إلى نجاح الجهود التي كانت قد بذلت في وقت سابق والخاصة بتوعية أفراد الجمهور بخطورة فيروس (كوفيد 19) وكيفية الوقاية والحماية، وقد وضح ذلك من خلال الالتزام الكبير الذي أظهروه غداة مشاركتهم في الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعايشهم مع الأوضاع والحالة الصحية التي يعاني منها كل العالم بصورة إيجابية، والتزام كامل عبر تقيدهم بالبروتوكول الذي تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وكشف الناعور عن تلقي غرفة العمليات بشرطة الشارقة 9297 مكالمة على مستوى الإمارة خلال فترة الاحتفالات منها: 8635 مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 662 مكالمة غير طارئة على الرقم (901) والتي احتوت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، حيث تم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات على وجه السرعة وتقييمها من قبل المستجيب الأول، بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة تعزيزاً للأمن والأمان بالإمارة.

وحثت شرطة الشارقة أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة والرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة.. مؤكدة أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص للجمهور المحتاج للمساعدة.

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