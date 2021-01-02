توأم إماراتي يولد في الساعات الأولى من العام الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أمام غرف الولادة في المستشفيات، أمضى العديد من الآباء ساعاتهم الأولى من العام الجديد، وهم يلهجون بالدعاء والترقب، لأن تكون زوجاتهم وأولادهم بخير، وأن تتم الولادة بشكل طبيعي ودون مخاطر.

ومنهم المواطن الإماراتي خالد سعد، الذي رزق بتوأم من الصبيان.

الجنس: كلاهما ذكر

الوزن عند الولادة: TI- 3.16 كجم / T2- 2.71 كجم

وقت الميلاد: T1- 09:09 / T2- 09:16

أسبوع الحمل: 39 أسبوعًا

اسم الأم: سعادة محمد سعيد

اسم الأب: خالد سعد

الجنسية: أب - إماراتي | الأم - اليمن

اسم الطبيب: د. أنسيلما فيراو - المدير الطبي واستشاري أمراض النساء والتوليد

نوع الولادة: الولادة الطبيعية بعد ولادة قيصرية (VBAC)

حضرت إلى NMC RWH واستشارت الدكتور أنسيلما الذي أكد لهم الولادة الطبيعية.

كيف عرفوا: لقد جاؤوا إلينا سعياً وراء الولادة الطبيعية بعد LSCS.

تعليقات من الدكتور أنسيلما: VBAC بعد LSCS نادر جدًا بالنظر إلى أن الأم كانت تحمل توأم. أظهرت الأم الكثير من التصميم لأنها أرادت ولادة الطفل بشكل طبيعي.

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