أبرز الأسئلة والأجوبة حول نظام «درب» للتعرفة المرورية في أبوظبي

مع بدء تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية في أبوظبي اليوم، إليكم أبرز الأسئلة والأجوبة عن هذا النظام الذي يعد أحد السياسات التوجيهية لمنظومة النقل الهادفة إلى تخفيف حدة الازدحام المروري في إمارة أبوظبي وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والبديل.

1- ما هو نظام «درب» للتعرفة المرورية؟

نظام درب للتعرفة المرورية في أبوظبي يعدّ أحد السياسات التوجيهية لمنظومة النقل الهادفة إلى تخفيف حدة الازدحام المروري في إمارة أبوظبي وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والبديل

2- ما هي مواعيد تطبيق رسوم التعرفة نظام «درب»؟

من السبت إلى الخميس باستثناء أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة.

الفترة الصباحية: 7:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا

الفترة المسائية: 5:00 مساءً وحتى 7 مساءً

3- كم تبلغ قيمة رسوم التعرفة المرورية؟

4 دراهم للعبور الواحد، وبحد أقصى لا يتعدى 16 درهمًا لمركبات الأفراد، وتبلغ قيمة السقف الشهري للرسوم لمركبات الأفراد:

200 درهمًا للمركبة الأولى

150 درهمًا للمركبة الثانية

100 درهم لكل مركبة إضافية

يطبق الحد الأقصى للسقف اليومي والشهري على مركبات الأفراد فقط، ولا تطبق على مركبات الشركات.

تبلغ رسوم التسجيل في النظام: 100 درهم 50 «درهمًا منها رصيد في حساب المستخدم»

4- أين تتواجد بوابات «درب » للتعرفة المرورية؟

عند الجسور المؤدية إلى مداخل جزيرة أبوظبي:

جسر الشيخ زايد

جسر الشيخ خليفة بن زايد

جسر المقطع

جسر مصفح

5- ما هي المركبات المستثناة من رسوم التسجيل والتعرفة؟

مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها.

الحافلات العامة ومركبات الأجرة العامة المرخصة في أبوظبي.

الحافلات المدرسية المسجلة في أبوظبي.

جميع حافلات الركاب (26 راكبا فأكثر).

المركبات المقطورة والدراجات الآلية.

المركبات التي تحمل أرقام كلً من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزارة الداخلية، الشرط المحلية الأخرى.

6- ما هي المركبات المعفاة من التعرفة المرورية بـ «طلب إعفاء»؟

مركبة واحدة لكل شخص من أصحاب الهمم.

مركبة واحدة لكل شخص من كبار المواطنين.

مركبة واحدة لكل شخص من المواطنين المتقاعدين.

مركبة واحدة لكل شخص من أصحاب الدخل المحدود.

7- ما هي المخالفات عبر البوابات للمركبة

مخالفة العبور عبر البوابات للمركبة غير المسجلة 100 درهم لأول مرة.

200 درهم للمرة الثانية.

400 درهم للمرة الثالثة فأكثر.

فترة السماح دون تسجيل المركبة: 10 أيام عمل.

مخالفة عدم كفاية الرصيد: 50 درهمًا.

فترة السماح (5 أيام عمل).

مخالفة التلاعب بلوحة ترخيص المركبة: 10,000 درهم.

مخالفة إلحاق الضرر بأجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية: 10,000 درهم.

8- هل هناك تطبيق لنظام «درب» للتعرفة المرورية

يمكنكم تحميل التطبيق من خلال الموقع الالكتروني من خلال الرابط: http://darb.itc.gov.ae

رقم الهاتف للتواصل: 80088888

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