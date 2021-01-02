1.2 كم ألعاب نارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

استقبل سكان العاصمة أبوظبي العام الجديد 2021 بعروض مبهرة للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي، وجزيرتي ياس والمارية، واستمتع المواطنون والمقيمون والزوّار بالأجواء الخلّابة.

كما استمتع الزوار بشتاء الإمارات والذي يعد الأفضل في العالم، مع الأخذ بالإجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها لمكافحة «كوفيد 19»، وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي. وقد امتدت الألعاب النارية لمسافة 1.2 كم على امتداد الكورنيش عبر منصات إطلاق متعددة وعروض متنوعة، وقد خرجت بأبهى صورة وأضاءت سماء المدينة.

واستقبلت جزيرة المارية؛ وجهة الأعمال ونمط الحياة العصري في أبوظبي، العام الجديد باحتفال ألعاب نارية مدهش ليلة رأس السنة، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة أبوظبي عند حلول منتصف الليل، واستمرّ العرض عشر دقائق، استمتع خلالها الجمهور بالألوان الزاهية والأشكال المتنوعة للألعاب النارية في سماء المدينة، وعلى طول ممشى الواجهة البحرية في الجزيرة.

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