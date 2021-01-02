493 بلاغاً لـ«إسعاف دبي» ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صدر صباح أمس، أن المؤسسة تلقت 493 بلاغاً، وتعاملت مع 542 مريضاً ضمن تلك البلاغات، التي اشتملت على إصابات وحالات مرضية خلال رأس السنة، في الفترة الزمنية من الثانية ظهراً يوم 31 ديسمبر وحتى السادسة من صباح أول أيام العام الجديد. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي إن البلاغات تنوعت ما بين حالات بسيطة، وأخرى متوسطة.

ولفت خليفة بن دراي إلى أن الحالات البليغة كانت قليلة وقد نقلت للمستشفيات القريبة من أماكن الاحتفال، في حين تم علاج حالات أخرى في الموقع.

وذكر أن عدد الحالات البليغة 25 حالة، بنسبة أقل من 5 % من مجموع الحالات والمتوسطة 114 حالة والبسيطة 321 حالة، منوهاً بأن عدد الحالات التي نتجت عن حوادث 35 حالة والحالات التي نقلت إلى المستشفيات 138 حالة بينما التي عولجت في الموقع 219 حالة، وتنوعت تلك الحالات بين مرضية عامة والشعور بالدوار والصداع والألم والغثيان وإصابات أخرى.

برج خليفة

وأوضح أن 68 بلاغاً من منطقة برج خليفة ودبي مول، و132 من ديرة و105 من بر دبي و92 من جبل علي و12 من المناطق الخارجية، في حين بلغ عدد الحالات الملغاة 80 حالة، والحالات التي رفضت العلاج 65 حالة.

وقال إن 122 نقطة إسعاف انتشرت في أنحاء مدينة دبي وطرقها الخارجية ومواقع التجمعات، تعاملت مع البلاغات كما شارك 685 من الكوادر الإسعافية، وبينهم أطباء وفنيو طب طارئ ومسعفون على درجة عالية من الكفاءة.

وأشار خليفة بن دراي إلى أنه بالإضافة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع أنجاء دبي، عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن القريبة منها والمناطق الحيوية، وتنوعت أعمال المسعفين بين مترجلين في دبي مول ومنطقة برج خليفة أو داخل المركبات أو على الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

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