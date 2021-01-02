مهرجان الشيخ زايد يحطم رقمين قياسيين عالميين

حطم مهرجان الشيخ زايد رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع استقباله الدقائق الأولى من العام 2021، بعروض ضخمة للألعاب النارية التي أضاءت سماء الوثبة لمدة 35 دقيقة متواصلة، وتم إطلاقها من 16 برجاً بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الزوار، الذين حضروا خصيصاً للاحتفال بليلة رأس السنة. (أبوظبي - البيان)

ونجح المهرجان في تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تم للمرة الأولى في العالم استخدام تقنية الـGirandola لتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلقات بإطلاق 300 طلقة Girandola في وقت زمني مدته 30 ثانية، كما تم للمرة الأولى في العالم تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة غينيس لأضخم عرض ألعاب نارية بأكبر عدد طلقات بخط مستقيم.

وحفاظاً على راحة وسلامة الزوار، نسقت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى منطقة المهرجان، لضمان انسيابية حركة السير بشكل آمن.

وقد أقيمت احتفالات ليلة رأس السنة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على توفير آلاف الكمامات التي تم توزيعها مجاناً على الجمهور.

وكذلك زيادة عبوات سائل التعقيم في كافة مناطق وأجنحة وأركان وبوابات المهرجان، بالإضافة إلى فحص الحرارة عند بوابات الدخول. وكان هناك اهتمام كبير بتوفير خدمات طبية على أعلى مستوى، وزيادة عدد العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، وتخصيص فرق صحة وسلامة لمتابعة الجمهور بشكل مستمر، للتعامل الفوري مع أي طارئ، إضافة إلى توفير أعداد كبيرة من المتطوعين وموظفي الخدمات الذين انتشروا في كافة أرجاء منطقة المهرجان، لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات.

وحرصاً على راحة وإسعاد الجمهور، خصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عدداً من الحافلات المجانية لنقل الجمهور ذهاباً وإياباً من محطة الحافلات الرئيسة في أبوظبي إلى منطقة المهرجان في الوثبة، بواقع رحلة كل ربع ساعة بدءاً من الساعة 3 ظهراً وحتى ما بعد منتصف الليل.

كما تم تخصيص طرق فرعية بديلة لمنع الزحام وتسهيل حركة السيارات للوصول إلى منطقة المهرجان بكل سلاسة وراحة ومواقف سيارات إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من سيارات الجمهور، وكذلك توفير مواقف إضافية مزودة بخدمة حافلات نقل الزوار إلى بوابات المهرجان، والعودة بهم إلى مواقف سياراتهم بعد انتهاء زيارتهم للمهرجان حفاظاً على راحتهم.

إلى ذلك، استمتع الزوار بمئات الفعاليات الفنية والاستعراضية والفولكلورية المتنوعة التي قدمتها عشرات الفرق المحلية والخليجية والعربية والعالمية على مدار الساعة في كافة أجنحة المهرجان بشكل خاص للاحتفال بالعام الجديد، إضافة إلى العروض المسرحية المخصصة للأطفال والورش التفاعلية ومناطق الألعاب المثيرة والشيقة والمسابقات والسحوبات والهدايا القيمة.

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