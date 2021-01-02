سماء عجمان والفجيرة تتلوّن بألوان زاهية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد، الفجيرة - عائشة الكعبي

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان عروضاً للألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد، وسط أهازيج الفرح، وتجمع الجمهور على امتداد كورنيش عجمان لمشاهدة الألعاب النارية والاحتفال بحلول العام الجديد، والجميع على أمل بعام ينعم فيه العالم بالخير والنماء. وأقيم الاحتفال في موقعين، الأول بمنصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان المطل على شاطئ الإمارة، وتم تقديم لوحات جمالية مبهرة للألعاب النارية، والثاني في منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبري في منطقة الزوراء.

وشهد كورنيش الفجيرة إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت السماء بألوانها الزاهية احتفالاً بالعام الجديد 2021، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة، حيث سادت الأجواء مشاعر من الحماس والبهجة عندما دقت عقارب الساعة تمام الثانية عشرة، معلنة دخول العام الجديد 2021، وسط إجراءات احترازية وتنظيمية بوجود دوريات شرطة الفجيرة في كافة المواقع.

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