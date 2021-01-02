مسؤولون: الرسالة تكليف لمواصلة العمل الجاد

المصدر: متابعة - قسم المحليات

أكد مديرو ومسؤولو دوائر بمناسبة الرسالة التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لموظفي حكومة دبي، أن هذه الرسالة تعتبر تكليفاً لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وعاهدوا سموه بالمضي قدماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى نهجه، وقالوا: سنبقى الأفضل كما وجهتنا سموك، وسنواصل الجهود وبروح الفريق الواحد التي غرستها فينا لقبول التحديات والبقاء في المقدمة.

وثمن المسؤولون رسالة الشكر التي بعث بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وأوضحوا أن الرسالة تعتبر حافزاً للبدء بتفاؤل وجهد في العام الجديد، الذي نتوقع أن تبهر دبي خلاله العالم، بجهوزيتها واستجابتها لمختلف التحديات والأزمات من خلال فريق يقوده صاحب السمو حاكم دبي الملهم والنموذج الأبرز للقيادة الناجحة. وعاهد كل مسؤول القيادة بأن تكون الريادة من نصيب فريقه لتكون دبي دائما في المقدمة.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رسالته المحفزة لموظفي حكومة دبي، وقال: «ما أجمل أن تبدأ العام الجديد برسالة تبث الحماس في النفوس، وتحمل دلالات سامية تؤكد اهتمام حكومة دبي، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بجميع موظفيها وحرصها على تقديرهم وتشجيعهم، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم نتيجة جائحة «كوفيد 19»، والتي قدمت خلالها دبي نموذجاً فريداً شهد له العالم أجمع في التميز والريادة وتحويل التحديات إلى فرص واعدة، بفضل الخطط الاستباقية بعيدة المدى. والرشاقة المؤسسية التي تتمتع بها الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، والتي ساعدتها على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، إضافة إلى روح التعاون والتكاتف التي تتميز بها المؤسسات الحكومية في دبي».

وأضاف معالي الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعتبر هذه الرسالة تكليفاً لنا لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ليكون عام 2021، الذي نحتفل خلاله باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار لدولتنا الحبيبة. كما نعاهد قيادتنا الرشيدة ببذل أقصى جهودنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود وتستضيف دبي أفضل نسخة في تاريخ إكسبو الدولي».

حرص

من جهته، أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الرسالة هي نموذج على حرص القيادة الرشيدة للتواصل الإيجابي مع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم الشكر والثناء لهم على ما أنجزوه في العام الماضي الذي كان مليئاً بالتحديات التي شهدها العالم، وكذلك تحفيزهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في هذا العام الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، حدثين بارزين هما الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات، واستضافة الحدث الأكبر عالمياً وهو معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن العام الجديد سيكون انطلاقة قوية نحو الخمسين سنة القادمة.وقال الطاير: إن رسالة سمو ولي عهد دبي، للموظفين مع انطلاقة عام 2021، تحمل في طياتها التفاؤل والأمل بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها إمارة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي عوّدنا أن قاموسه لا يعترف بكلمة مستحيل، فرغم التحديات العالمية لجائحة (كوفيد 19)، إلا أن دبي واصلت مسيرتها بفضل الجاهزية العالية التي تمتع بها البنية المؤسسية في التعامل مع كافة الظروف والصعوبات، فعلى مستوى هيئة الطرق والمواصلات شهد عام 2020 تحقيق العديد من الإنجازات النوعية أهمها افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمسار 2020 لمترو دبي، وافتتح مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وكذلك إنجاز الهيئة لعدد من مشاريع الطرق الحيوية مثل تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي-العين، وتدشين الجيل الجديد من محطات الحافلات فـي الغبيبة، وتطوير عدد من خدمات الهيئة الرئيسية والمساندة.

تحفيز

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن الرسالة التي تلقيناها صبيحة يوم الأول من السنة الجديدة هي رسالة تبين مدى قرب القيادة من فريق العمل. وقرب سموه من جميع الموظفين وحافز لبذل المزيد وتضافر الجهود لنبقى في القمة ولا نحيد عنها، ويبقى فريق حكومة دبي الذي يقوده سموه، هو الرقم الصعب الذي يراهن عليه سموه لتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات بروح واحدة تعمل دونما كلل أو ملل وتستمر في العطاء والارتقاء بالأداء الحكومي المتميز لتحقيق توجهات سموه».وأضاف الهاجري، يؤكد لنا سموه في كل لقاء وزيارة أنه علينا الارتقاء للأفضل دائماً ولا نحيد عن الأفضل في جميع المجالات فما يتوقعه المجتمع كبير.

ونحن نعاهد سموه أننا ماضون برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وعلى نهجه وسنبقى الأفضل كما وجهتنا سموك، وسنواصل الجهود وبروح الفريق الواحد التي غرستها فينا لقبول التحديات والبقاء في المقدمة.

نهج

وعاهد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، القيادة الرشيدة، بتحقيق المزيد من الإنجازات، والتميز في العمل والابتكار، وأن تكون الموارد البشرية في حكومة دبي مثالاً يحتذى في الإبداع والتفاني والإنجاز خلال العام 2021 وفي كل الأوقات.

وقال إن موظفي دوائر حكومة دبي يتبعون نفس النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويسيرون مقتدين بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واضعين كلمات سموه نبراساً يهتدون به، مجددين العهد أن يبذلوا كل ما بوسعهم حتى تبقى دبي دائماً وأبداً في المقدمة وصاحبة الرقم واحد.

وأضاف أن موظفي دوائر حكومة دبي سيبهرون العالم بالتفافهم خلف قيادتهم ويقدمون نموذجاً فريداً من الابتكار والإبداع والتميز في العمل وهم يستقبلون العالم في دبي خلال معرض إكسبو، كما هي عادتهم في كل المناسبات الكبيرة.

وتمنى عبد الله الفلاسي أن يكون العام الجاري 2021 عام خير وصحة وعافية على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً.

دعم

وأكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن هذا دأب القادة الأفذاذ الذين لا يألون جهداً في تعزيز ودعم منظومة العمل الجماعي، الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي حفزه على الإبداع، لافتاً إلى أن هذه الثقة ستنعكس على الإنجازات اللافتة التي ستحققها هذه المنظومة استجابة لتلك الثقة، وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الرسالة التي بثها سمو ولي عهد دبي تعتبر حافزاً للبدء بتفاؤل وجهد في العام الجديد، الذي نتوقع أن تبهر دبي خلاله العالم، بجهوزيتها واستجابتها لمختلف التحديات والأزمات من خلال فريق يقوده صاحب السمو حاكم دبي الملهم والنموذج الأبرز للقيادة الناجحة.

تفوق

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «لقد أثبتت دبي بفضل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قدرتها على استدامة تفوقها عالمياً، لأنها اختارت نهجاً تنموياً ارتقائياً لا يقبل التوقف أو التراجع، فصارت نموذجاً عالمياً في تطوير المناهج والآليات والتطبيقات الاستباقية التي تعزز تفوقها في مؤشرات التنافسية العالمية... وجاء ذلك أيضاً بفضل العمل المثابر لفرق العمل الحكومية الكفوءة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المرتكزة على منهجيات وتطبيقات تطوير قطاعات جديدة تعزز جودة الحياة وتدعم جهود ومبادرات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف المطروشي: «ونحن في عام اليوبيل الذهبي لدولتنا، وفي ظروف العمل الدؤوب لجميع موظفي حكومة دبي وللشركاء لكي يكون «إكسبو» حدثاً عالمياً استثنائياً يمتد إلى المستقبل، نستلهم من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العزيمة لصنع المستقبل بروح مبْتَكِرة لا تتوقف عن الإبداع، لأن المستقبل لا يُنْتَظَر بل يُصْنَع، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة المسيرة، بالتخطيط الاستراتيجي، وبالمبادرات المبدعة، لجميع فرق العمل، وبالطاقة المتجددة في التطبيق الابتكاري، التي تجلت في إنجازات دولتنا الرائدة عالمياً، وأصبحت مثالاً يُقتدى به على المستوى العالمي».

نموذج

من جهته، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «عام لإنجازات أفضل هو عنوان لرحلتنا في العام الجديد، وهو ما تضمنته توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته، فهذه الرسالة هي استمرار لنهج القرب من فريق العمل الذي عودنا عليه، فبينما يثري أداء الفريق برؤيته فهو يتقدّم الصفوف ليقدّم نموذج العمل الذي سيمكن دبي أن تكون الأسعد والأذكى ونموذجاً لمدن المستقبل».

وأضاف: «الأعوام في دبي والإمارات ليست مجرّد تواريخ، ولكنها فصول نكتبها بما نحققه من تفوّق وارتقاء بحياة الإنسان، وهو ما عكسته إنسانية رسالة سموه، وهو ما سنواصل التركيز عليه بتوظيف الثروة الرقمية والبنية التحتية لجعل دبي وجهة مدن العالم في تبني تقنيات المستقبل وتوظيفها لخير البشر».

وسام

وأكد خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن الرسالة هي وسام فخر لكل موظف يعتز ويفتخر بها وتحفيز بنفس الوقت على الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات.

وأضاف: «إن التحولات المهمة التي شهدتها مختلف الدوائر الحكومية خلال العام الماضي والإنجازات التي تحققت، ما هي إلا ترجمة حقيقية لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم السديدة، ورعايته الكريمة التي حفزت وشجعت الموظفين على التفاني في العمل والإبداع والابتكار. ووجه المدير العام الشكر والتقدير لسموه نيابة عن جميع العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤكداً أنهم سيضاعفون خلال العام الجاري من مجهوداتهم وأفكارهم الإبداعية، خاصة وأن دولة الإمارات ستمر بأحداث مهمة تتطلب من الجميع الإبداع حتى تبقى دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص نموذجاً يحتذى لكافة دول العالم».

تميز

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مع مطلع العام الجديد هي لفتة تقدير من سموه لكل واحد من فريق المركز الأوّل، تقول إن تميّز الفريق ونجاحه هو مجموع الأدوار التي يقوم بها كل واحد من فريق حكومة دبي، هي شهادة تقدير لعام مضى وتذكير بأن أمامنا عاماً حافلاً بمحطات تنتظر أن نجعلها مناسبات عالمية المستوى مثل إكسبو والأهم أنها سنة يوبيلنا الذهبي».

وأضاف: «نضم صوتنا لصوت سموه، ونكرر أن حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة والعطاء والارتقاء، وسنعكس ذلك في خططنا وروح الفريق التي نستمدها من رؤية قيادتنا والقدوة التي يقدمونها لنا في كل مناسبة».

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