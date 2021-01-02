حمدان بن محمد: بفريق أسسه محمد بن راشد أبهرت دبي العالم وأثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات

المصدر: دبي - البيان

فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة خاصة بالبريد الإلكتروني لكل موظف، محفزاً لهم مع أول ساعات العام الجديد، حيث هنأهم بالعام الجديد وحثهم فيها على المزيد من العطاء في 2021. وقال سموه في الرسالة: ها نحن نطوي صفحة عام مضى بحلوه ومره، عام شل العالم أجمع بتحدياته، إلا أن دبي كعادتها أبهرت العالم وأثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات هذا ليس بغريب على فريق أسسه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. أتطلع معكم لإنجازات أفضل بإذن الله.. فعام 2021 هو عامٌ استثنائي نستضيف به العالم أجمع في إكسبو استثنائي.. وعامٌ تحتفل به دولتنا الغالية بيوبيلها الذهبي.. عامٌ نسابق به الحاضر للمستقبل الواعد. وخاطب سموه موظفي حكومة دبي قائلاً: إلى كل موظف ومدير ومسؤول.. إلى إخواني وأخواتي.. إليكم جميعاً أقول: نحن فريق واحد.. وبكم ومعكم.. حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة.. مستمرة في العطاء.. مستمرة في الارتقاء.. ومستمرة في الإبداع والبناء لخدمة أهلنا ومواطنينا وكل من على هذه الأرض الطيبة. فشكراً لكم من القلب على ما قدمتموه من تضحيات وتفانٍ وإخلاص، مختتماً رسالته بتوقيع «أخوكم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم».

فيما يلي نص رسالة سموه إلى موظفي حكومة دبي:

فريق عملي المخلص والمتفاني... فريق حكومة دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ها نحن نطوي صفحة عام مضى بحلوه ومره، عام شل العالم أجمع بتحدياته، إلا أن دبي كعادتها أبهرت العالم وأثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات هذا ليس بغريب على فريق أسسه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

فشكراً لكم من القلب على ما قدمتموه من تضحيات وتفانٍ وإخلاص.

أتطلع معكم لإنجازات أفضل بإذن الله.. فعام 2021 هو عامٌ استثنائي نستضيف به العالم أجمع في إكسبو استثنائي.. وعامٌ تحتفل به دولتنا الغالية بيوبيلها الذهبي.. عامٌ نسابق به الحاضر للمستقبل الواعد.

إلى كل موظف ومدير ومسؤول.. إلى إخواني وأخواتي.. إليكم جميعاً أقول.. نحن فريق واحد.. وبكم ومعكم.. حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة.. مستمرة في العطاء.. مستمرة في الارتقاء.. ومستمرة في الإبداع والبناء لخدمة أهلنا ومواطنينا وكل من على هذه الأرض الطيبة.

وكل عام وأنتم بخير.

أخوكم

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

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