KISS تدخل العالمية بأطول عامودي لهب

المصدر: دبي - البيان

حطم عرض أعضاء فرقة (KISS) رقمين قياسيين في «غينيس»، تمثل الرقم الأول في أعلى ارتفاع لإطلاق رؤوس اللهب في حفل موسيقي مع العلم أن الحد الأدنى للرقم القياسي لهذا اللقب هو 35 متراً.

أما الثاني فكان إطلاق أكثر عدد من رؤوس اللهب في آن واحد بحفل موسيقي مع العلم أن الحد الأدنى لهذا اللقب هو إجمالي 66 من رؤوس اللهب.

وتخطى جين سيمونس كل المألوف صحبة فرقته الرباعية التي تتربع على عرش موسيقى «هارد روك»، والشهيرة أيضاً بأزيائها اللامعة غير الاعتيادية، من خلال الأداء المذهل الذي قدمته الفرقة من عزف أصعب المقطوعات الموسيقية باحترافية مبهرة أذهلت الحضور، إضافة إلى متابعة نحو مليوني شخص حول العالم، للحدث من خلال بث مباشر استمر على مدى ساعتين.

واستمتع رواد الحفل في «أتلانتس النخلة» بمشاهدة الحفل من داخل شرفات أجنحة الفندق الفاخرة الخاصة بهم، في مبادرة فريدة من نوعها، تماشياً مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في أبهى صورة ضماناً لسلامة الحضور.

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