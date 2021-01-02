الرقم (1) علامة مسجلة لدبي

المصدر: دبي - البيان

عززت دبي في احتفالات 2021 رصيد إنجازاتها المسجلة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وأثبت حجم الإنجازات التي حجزت موقعها في «غينيس» هذا العام، أن «الرقم واحد» بات علامة مسجلة لدبي.

ونجحت دبي رغم تحديات جائحة «كورونا» في متابعة مسيرة التمييز والإبداع بالمجالات كافة، حيث حققت القرية العالمية رقماً جديداً في «غينيس» مع أكبر شاشة عرض تحت الماء بتقنية LED، فيما أبهر أعضاء فرقة (KISS) الذين أذهلوا بأدائهم ضيوف منتجع أتلانتس النخلة، حيث حطم العرض رقمين قياسيين في أعلى ارتفاع لإطلاق رؤوس اللهب 35 متراً و66 متراً.

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