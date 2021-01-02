عصف ذهني لموظفي «كهرباء دبي» من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهودها لتحقيق الرؤية الحكومية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة تدريب وعصف ذهني لموظفيها من أصحاب الهمم وأسرهم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها بشكل دوري، بهدف تعزيز التواصل والتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم لتمكينهم في بيئة العمل والمجتمع وتعزيز سعادتهم، فضلاً عن تقديم الدعم لهم ومساعدتهم على تجنب الآثار السلبية لجائحة كورونا على صحتهم الجسديّة والنفسيّة والاستماع إلى مقترحات أهالي الموظفين أصحاب الهمم في مجال تأهيل المباني والمرافق والخدمات في بيئة العمل لأبنائهم إضافة إلى تزويدهم بمعلومات توعية حول حماية أصحاب الهمم من فيروس «كوفيد 19» وكيفية تقديم الدعم النفسي لهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة «مجتمعي، مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم وتعمل الهيئة على دمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع، والشركاء، وذلك من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح الفرصة لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والحلول الذكية التي تعزّز دمج أصحاب الهمم في المجتمع».

دعم

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تمكنت الهيئة في 2019 بفضل جهودها واستراتيجيتها التي تعمل على تحديثها بشكل مستمر من تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال التوظيف الدامج، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال منها تهيئة جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي بنسبة 100 %. كما أنشأت 16 قناة لاستقطاب أصحاب الهمم، وقاعدة بيانات للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم؛ ويعمل في الهيئة حالياً 25 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات موزّعين على 7 قطاعات. وفي 2019، بلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 99 %، فيما بلغت نسبة سعادة أسرهم 95 %».

تضمنت الجلسة موضوعات عدة شملت إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في الهيئة لحماية ودعم الموظفين أصحاب الهمم، والتسهيلات والمعدّات التي تقدمها الهيئة لتعزز من قدرة الموظفين أصحاب الهمم على العمل والإنتاج سواء في أماكن عملهم أم خلال العمل عن بُعد وعلى حد سواء مع الآخرين؛ وسياسات وإجراءات الموارد البشرية الدامجة في مجال إسعاد ودمج وتمكين الموظفين أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي المجتمع؛ إضافة إلى التعريف بأساسيات لغة الإشارة الإماراتية.

مهارات

وإلى جانب الاجتماعات الدورية وجلسات العصف الذهني، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الخدمات لدعم وتمكين موظفيها أصحاب الهمم وتعزيز إنتاجيتهم وصحتهم النفسية والبدنية ودمجهم في بيئة العمل وفي المجتمع بما في ذلك مبادرة «أبشر» لدعم الموظفين أصحاب الهمم في بيئة العمل من قبل موظفين مدربين في إدارة الموارد البشرية، وخدمة «استشارتي» لتقديم الدعم النفسي لهم وإكسابهم مهارات التكيف والتعامل مع الضغوط الشخصية والعملية، وخدمة «المستشار القانوني» لأصحاب الهمم، ومبادرة «صديقي» لدعم الموظفين من أصحاب الهمم في بيئة العمل من قبل زملائهم، ويبلغ عدد موظفي الهيئة المدربين على التعامل مع أصحاب الهمم 4458 موظفاً من بينهم 22 موظفاً حاصلين على دبلوم لغة الإشارة.

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