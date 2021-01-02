خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة من الملوك والقادة بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة يوم الاستقلال.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل وإلى مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس وإلى جوزيف جوت رئيس وزراء جمهورية هايتي.

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