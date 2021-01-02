إسقاط حضانة أطفال من والدتهم لإهمالها العلاج النفسي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً بإسقاط حضانة أطفال من والدتهم بسبب اعتدائها عليهم، وإهمالها تربيتهم على النحو الصحيح وتوقفها عن تلقيها العلاج النفسي في أحد مستشفيات منطقة العين.

وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله الكعبي إن المدعى عليها وهي طليقة المدعي أصبحت عاجزة عن حضانة أبنائها، لكونها اعتدت عليهم لفظياً وجسدياً مخالفة المقرر بأن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته، ما أثر تأثيراً سلبياً في قدرتها على تقييم الأمور والقيام على شؤون المحضونين، ولا سيما ما ورد في تقرير مركز الدعم الاجتماعي، ووضع المدعى عليها في قسم الأمراض النفسية، وحيث إن الحضانة هي للحفظ والرعاية لذا فإن مصلحة الأولاد تستدعي أن تكون حضانتهم بيد والدهم الأمر الذي قضت معه المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها لأبنائها مع إثباتها لوالدهم المدعي، ويتبع ذلك الحكم بإسقاط الملزم به المدعي من نفقة الأولاد سالفي الذكر وبدل المسكن وأجرة الحضانة وذلك على النحو الوارد في المنطوق.

وأضاف الكعبي إن القانون اتخذ إجراءات صارمة في وجه كل من تسول له نفسه الإقدام على الإساءة للأطفال، والتي يجب أن يقابلها وعي من قبل الأسر بأهمية رعاية الأطفال والاهتمام بهم وحمايتهم، إذ تقع عليهم أيضاً المسؤولية الجنائية للتقصير في مراقبة الأبناء أو عدم الاهتمام بهم ورعايتهم، حال نتج عن ذلك تعرضهم للخطر، أو الإساءة اللفظية أو الجسدية فهذا يعني ما يلحق الضرر بحالة الطفل الجسدية والنفسية، إلى جانب وجود أنواع أخرى من الإهمال.

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