افتتاح الجسر الواصل بين شارعي «بدر» و«الشيخ خليفة» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الجسر الواصل بين شارع بدر وشارع الشيخ خليفة، حيث عملت على تطوير التقاطع أسفل جسر الراشدية، موفرةً مسارات التفاف حرة تضمن تسهيل الحركة المرورية للمتجهين لشارع الشيخ خليفة، الذي يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، حيث يشهد حركة مستمرة على مدار الساعة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تسعى لإنجاز المشاريع الحيوية، والتي يلمس أثرها كافة أفراد المجتمع، وتسهم في تيسير الحياة أمامهم، مبيناً أن الفئات العاملة عكفت على إنجاز العمل ومواصلة ساعات العمل الدؤوب لإتمام الجسر.

وأشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إلى أن الدائرة أوكلت مهام الإشراف وتنفيذ المشروع للفرق المؤهلة في إدارة الطرق والبنية التحتية، مبيناً أن الجسر أنشئ وفق أعلى مقاييس المواصفات العالمية، والتي تحقق معايير الجودة والسلامة لمستخدميه.

تطوير

من جانبه بين المهندس عبد الله المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن مشاريع تطوير البنية التحتية وإقامة الجسور الحيوية تحظى بدعم دائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، لحرصهما على إنجاز المشاريع الهامة، والتي توفر بيئة جذب مثالية لإمارة عجمان، والتي تحتضن كافة مقومات النجاح والازدهار،

وأوضح بأنه تم تطوير التقاطعات خلال الفترة الماضية ومن بينها تطوير التقاطع الواقع أسفل جسر غلفا، حيث وفرت الدائرة مسارات التفاف حرة وعملت على زيادة عدد الحارات لاستيعاب الحركة المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز