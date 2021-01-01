افتتاح الجسر الواصل بين شارع بدر وشارع الشيخ خليفة في عجمان

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الجسر الواصل بين شارع بدر وشارع الشيخ خليفة.

وعملت على تطوير التقاطع أسفل جسر الراشدية، موفرةً مسارات التفاف حرة تضمن تسهيل الحركة المرورية للمتجهين لشارع الشيخ خليفة الذي يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الامارة، حيث يشهد حركة مستمرة على مدار الساعة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تسعى لإنجاز المشاريع الحيوية التي يلمس أثرها كل أفراد المجتمع، وتسهم في تيسير الحياة أمامهم، مبيناً أن الفئات العاملة عكفت على إنجاز العمل ومواصلة ساعات العمل الدؤوب لإتمام الجسر.

وذكر أن الدائرة أوكلت مهام الاشراف وتنفيذ المشروع للفرق المؤهلة في ادارة الطرق والبنية التحتية، مبيناً أن الجسر أنشئ وفق أعلى مقاييس المواصفات العالمية التي تحقق معايير الجودة والسلامة لمستخدميه.

من جانبه، بيّن المهندس عبد الله المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن مشاريع تطوير البنية التحتية وإقامة الجسور الحيوية تحظى بدعم دائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، لحرص سموهما على إنجاز المشاريع المهمة التي توفر بيئة جذب مثالية لإمارة عجمان التي تحتضن كل مقومات النجاح والازدهار.

وأوضح بأنه تم تطوير التقاطعات خلال الفترة الماضية، من بينها تطوير التقاطع الواقع أسفل جسر غلفا، حيث وفرت الدائرة مسارات التفاف حرة، وعملت على زيادة عدد الحارات لاستيعاب الحركة المرورية.

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