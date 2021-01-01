الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي في استقبال العام الجديد

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

بعروض نارية مبهرة استقبلت أبوظبي العام الجديد، حيث أضاءت الألعاب النارية بألوانها الجذابة الدقائق الأولى من العام الجديد، في أماكن مختلفة من أبوظبي، وهي الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة الماريا ومهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، وتمكن الجمهور من متابعة هذه العروض، عبر مشاهدة حية مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، أو من بيوتهم من خلال قناتي أبوظبي والإمارات التي نقلت العروض مباشرة على الهواء.

غينيس

تنافس الألعاب النارية الضخمة التي أطلقت في مهرجان الشيخ زايد، على تحطيم الرقمين القياسيين المسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ استمرت الألعاب النارية التي تم إطلاقها من 16 برجاً لمدة 35 دقيقة متواصلة، أضاءت خلالها منطقة الوثبة، واستخدمت للمرة الأولى في العالم تقنية الـ Girandola التي تسعى إلى تحطيم الرقم القياسي في كمية الطلقات والوقت الزمني، وهو ما حقق المتعة للزوار، الذين توافدوا على المكان من مختلف الأعمار، وفق ترتيبات تراعي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسهيل حركة المرور في الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى منطقة المهرجان لضمان انسيابية الحركة المروية.وقبل العروض النارية، حفل برنامج المهرجان بالفعاليات المتنوعة، التي تعكس فولكلور الدول المشاركة في المهرجان، إلى جانب العروض المسرحية المخصصة للأطفال.

جاذبية الضوء

كما تابع الجمهور في أبوظبي الألعاب النارية التي انطلقت على كورنيش أبوظبي ويتردد انعكاسها على مياه الخليج، ما زاد من جاذبية الضوء بألوانه المبهجة والمظهر الجمالي والفرح الذي تحققه مثل هذه الألعاب، والمشهد نفسه تكرر في جزيرة المارية ومرسى ياس في جزيرة ياس، مع اختلاف طبيعة العروض التي ترسمها هذه الألعاب النارية لتضيء ليل اليوم الأول من السنة الجديدة 2021.

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