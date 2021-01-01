مكتوم بن محمد: دبي تألقت ونشرت الفرحة وفريق عملها عودنا على إبهار العالم

المصدر: (دبي - البيان) - تصوير: دينيس مالاري ـ إبراهيم صادق ـ غلام كاركر ـ سالم خميس ـ عبدالله المطروشي ـ زافير ويلسون ـ أحمد عبيد ـ ز

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن دبي كانت على موعد مع تألقها ونشر الفرحة، وشكر سموه الفريق الذي ساهم بنجاح احتفالات دبي في رأس السنة 2021، ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «احتفلت دبي قبل قليل باستقبال العام 2021، وكانت على موعد مع تألّقها ونشرها للفرحة والبهجة للجميع.

تعوّدنا من فريق عملها بذل جهوده وتسخير إبداعاته لإبهار العالم بدانة الدنيا. شكراً لكل من ساهم في هذا التنظيم، ونسأل الله أن يديم السعادة والخير على الإمارات وحكامها وشعبها».

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