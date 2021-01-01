«نسائية كهرباء دبي» تعزز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من ورش العمل الافتراضية لرفع مستوى وعي الموظفات حول سبل إدارة القلق الذهني والتخلص من التوتر، وخاصة في ظل الضغط النفسي الناتج عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتعرفت الموظفات المشاركات على طرق التنفس بعمق وممارسة التمارين الرياضية البسيطة التي تساعد على الاسترخاء العضلي والنفسي والتمتع بحياة صحية وإيجابية. كذلك نظمت اللجنة محاضرات توعوية افتراضية حول أساسيات التأقلم وترتيب الأولويات، ومفهوم التغيير الإيجابي وكيفية تطبيقه، وسبل تحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص.

رؤية

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تعمل اللجنة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والإدارة العليا في الهيئة للمحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة في كافة الظروف، من خلال تقديم الدعم النفسي والمهني والاجتماعي لجميع الموظفات، وتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة تحقق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية والأسرية. وتطلق اللجنة على مدار العام مبادرات وبرامج مبتكرة لتحفيز الموظفات ومساعدتهن على تأدية أدوارهن في المنزل والعمل على أكمل وجه، إضافة إلى توفير جميع سبل الدعم اللازم لضمان سلامتهن وسلامة من حولهن، مما يسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة. وفي ظل المسؤوليات الجديدة التي تقع على كاهل الموظفات بسبب جائحة «كوفيد 19»، تكثف اللجنة جهودها لتعريف الموظفات على سبل احتواء تداعيات كورونا على كافة الأصعدة، وطرق التكيف مع المتغيرات الجديدة، بما يرفع نسبة السعادة والرضا الوظيفي، ويعزز معارف الموظفات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز