«محمد بن راشد للإسكان» ترتبط إلكترونياً مع 13 جهة حكومية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ارتبطت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلكترونياً مع 13 جهة حكومية في الدولة، وذلك بهدف تسهيل تبادل المعلومات والتحقق والاستعلام عن البيانات المتوافرة لديها وتحديثها، وصولاً لتحقيق تطابق ودقة هذه البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، وبما لا يخل بخصوصية وأمن المعلومات، ويتسق مع برامج الحكومة الذكية وتطبيقاتها، وينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات المؤسسة. وتشمل الجهات الحكومية التي تم الربط معها، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة تنمية المجتمع، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر، دائرة الأراضي والأملاك دبي، بلدية دبي، هيئة تنمية المجتمع، وزارة العدل، هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى الربط مع منصة «UAEPASS» لتسجيل الدخول الموحد بالتنسيق مع دبي الذكية، برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومركز دبي للإحصاء.

ويوفر الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، الوقت والجهد ويسهم بشكل كبير في تخفيض الفترة اللازمة للاطلاع على بيانات المتعاملين والتحقق من دقتها، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات وأمنها، فيما سينعكس هذا الإجراء على سرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن توثيق العمل بشكل آلي، حيث يتم توفير معلومات عن المستفيدين بشكل دقيق، من خلال الحصول على الوثائق التي تثبت أحقية شخص ما لإحدى الخدمات المقدمة التي تقدمها المؤسسة، أو عدم أحقيته، والتعرف على مدى استفادة المتعاملين من خدمات الجهات الإسكانية الأخرى في الدولة من عدمه، وذلك ضماناً لحصول المستحقين على الخدمات الإسكانية اللائقة بهم.

خدمات ذكية

وتحرص المؤسسة على تعزيز خدماتها الإسكانية والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما من شأنه تمكين التدفق الفعال للمعلومات، والكفاءة في جميع الخدمات الإسكانية وخدمات الأراضي، باستخدام أحدث التقنيات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، والتي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التعامل معها وتصنيفها، بحسب الخدمات المفترض أن يحصل عليها المستفيد أو التي تهمه، فيما تأتي هذه الجهود تطويراً لخدمات المؤسسة الذكية التي تسهم في تحقيق إسعاد المواطنين وتحسين رضاهم وجودة حياتهم.

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