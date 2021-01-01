خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

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