حمدان بن زايد: نودع 2020 وكلنا فخر بما تحقق في دولتنا من مكتسبات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال عام 2020 مكتسبات وطنية وريادة عالمية رغم التحديات التي يعيشها العالم.

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نودع عام 2020 وكلنا فخر واعتزاز بما تحقق في دولتنا من مكتسبات وطنية وريادة عالمية رغم التحديات التي يعيشها العالم، عام شهدت فيه الإمارات والعالم أجمع تكاتف الجهود وتلاحم الجميع، كل الأمنيات لعام 2021 أن يكون حافلاً بالخير والازدهار على الإمارات ودول العالم كافة».

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