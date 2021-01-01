وزراء: الإمارات بقيادتها الحكيمة تنهي 2020 وهي أكثر قوة ومنعة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد وزراء أن الإمارات أنهت العام 2020، وهي أكثر قوة وعزة ومنعة واجتازت التحديات التي فرضتها جائحة كورونا بالكثير من الإنجازات، لافتين إلى أن الإمارات وهي تدخل 2021 تستعد للخمسين سنة المقبلة، تحت ظل قيادة حكيمة ذات رؤية طموحة، تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية، ولا تدخر جهداً لضمان ازدهار الإمارات ورفاهية شعبها.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تنهي الإمارات العام 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة، وتتجاوز الاختبار الأصعب على البشرية بنجاح، ونتطلع إلى العام 2021 بكل تفاؤل. التوازن والحكمة والتخطيط والعمل الدؤوب كانت مفاتيح عبور خلال هذا العام الصعب، وتعبّد طريقنا في السنوات المقبلة».

إنجازات

من جهته، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن الإمارات شهدت من خلاله الكثير من الانجازات أهمها إطلاق مسبار الأمل، ونجاح عملية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية، وتقديم مساعدات طبية لأكثر من 121 دولة لمكافحة كورونا».

وأضاف معاليه: «نستقبل عام 2021 بثقة وإيجابية وطموح لا يتوقف، تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين سنة المقبلة، تحت ظل قيادة حكيمة ذات رؤية طموحة، تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية لتعزيز التنافسية العالمية في مختلف المجالات».

وحدة

ودون معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يطوي العالم 2020.. سنة كانت مثقلة بالتحديات ومزدحمة بالصعوبات.. سنة مختلفة استشعرنا خلالها قيمة التضامن والوحدة.. كان البيت ملاذنا ودفء الأسرة عنوانها.. وما بين الترقب والأمل.. قدمت لنا دروساً وعبراً، علينا أن نترجمها ونحن نستقبل عام 2021 إلى نجاحات بكثير من التفاؤل والثقة بالله».

تفاؤل

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أستقبل معكم العام الجديد بنظرةٍ تفاؤلية، متمنياً أن تتمكنوا خلاله من تحقيق طموحاتكم وآمالكم، وكلي ثقةٌ بأنَّ سنة 2021 ستمثل فصلاً جديداً في مسيرة الريادة التي تخطوها دولة الإمارات بخطى راسخة في ظل قيادةٍ لا تدخر جهداً لضمان ازدهار بلادنا ورفاهية شعبنا. كل عام وأنتم بخير».

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